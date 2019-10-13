Киев, , 09:24 — REGNUM Уверенность в том, что «малая часть» протестующих против согласования «формулы Штайнмайера» получает финансовое вознаграждение выразил депутат Рады и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 12 октября в интервью изданию «Левый берег».

Вместе с тем, депутат уверен и в том, что «реальных протестующих» «по идеологическим соображениям» гораздо больше и назвал цифру — 95%. «Но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги», — заметил Арахамия. В качестве источника финансирования, депутат Рады, выразил предположение, что это могут быть как «русские», так и экс-президент Петр Порошенко или «кто-то еще».

В качестве аргумента Арахамия озвучил информацию о том, что его знакомым боевикам, принимавшим участие в АТО, предлагали «по тысяче гривен за участие в митинге».

Напомним, ранее Андрей Богдан — глава офиса президента Украины на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сообщения о расценках за участие в так называемом митинге против капитуляции, который прошел в Киеве 6 октября.