Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге опубликовали первые данные с exit-poll на опросе о храме Святой Екатерины. Об этом заявил депутат гордумы Константин Киселёв у себя в Facebook.

Волонтёрами Киселёва были опрошены 9 тысяч 87 человек, которые ранее проголосовали на опросе, по состоянию на 10:00 по местному времени.

По данным экзитполов, лидирует площадка Приборостроительного завода (45,83%), а за Макаровским мостом храм хотят видеть 18,32% опрошенных. Испортили бюллетень 1,2% проголосовавших, и ещё 34,64% не стали отвечать на вопрос социолога.

Напомним, в Екатеринбурге проходит опрос о храме Святой Екатерины. Для того, чтобы опрос состоялся, необходимо, чтобы в городе проголосовали не менее 1% избирателей.

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