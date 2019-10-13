Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Американское издание National Interest выяснило, что США своей политикой ненамерено укрепляли экономику Российской Федерации.

По данным издания, некоторые политические шаги Вашингтона были на руку России, особенно её энергетическому сектору.

К примеру, США ввели санкции против Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Добываемая в этих странах нефть схожа по ряду параметров с российской и послее ведения санкций, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть.

Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Китаем привела к тому, что Россия смогла закрепиться на китайском энергетическом рынке. Дело в том, что Пекин был вынужден установить ответные тарифы на американских производителей сжиженного газа. Это привело к тому, что китайские компании начали скупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Более того, Россия в 2016 году обогнала Саудовскую Аравию по объему экспорта нефти в Китай и в итоге стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина.

До конца 2019 года планируется запустить газопровод «Сила Сибири», по которому Россия будет поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа ежегодно. По объему закупки российского газа Китай займет второе место после Германии.