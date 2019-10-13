Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Власти США считают, что обстрел турецкой армией американского спецназа на северо-востоке Сирии был преднамеренным. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников администрации США.

В США уверены, что турецкие военные хотели оттеснить американский спецназ подальше от сирийской границы, так как Турция хочет контролировать более протяженную полосу, чем планировалось изначально.

Также газета пишет со ссылкой на источник в турецкой армии, что при обстреле использовались орудия 155-миллиметров. Более того Анкара хорошо знала расположение американских позиций. По другим данным, США сами сообщили Турции о своих позициях, чтобы избежать недоразумений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября американский спецназ, находящийся на северо-востоке Сирии попал под обстрел со стороны турецкой армии. Никто из американских военных не пострадал.

Напомним, турецкая армия начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдов.