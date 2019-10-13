Оттава, , 08:03 — REGNUM Действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо на выступление перед своими сторонниками в ходе предвыборной кампании пришел в бронежилете. Об этом сообщает телеканала СВС.

Главу канадского правительства сопровождали одетые в форменную одежду сотрудники службы безопасности, у которых были тяжелые рюкзаки за плечами.

Планировалось, что выступление Трюдо объявит его супруга, однако она на мероприятии не появилась вообще.

В правящей Либеральной партии от комментариев отказались.

Ранее канадские правоохранители сообщали, что фиксируют высокий уровень ненависти в интернете, направленный на политических лидеров федерального уровня. В силовых структурах опасаются, что эта ненависть может вылиться в насилие в реальном мире.