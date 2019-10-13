Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM В Екатеринбурге 51 опросный пункт начал работу вовремя, в 8:00 по местному времени. Об этом журналистам сообщили в горизбиркоме.

За ходом голосования наблюдают более 180 человек. Также присутствуют представители СМИ.

Голосование продлится до 20:00. Отдать свой голос за любой из двух вариантов могут граждане в возрасте от 18 лет. Узнать адрес своего участка они могут, набрав номер горячей линии (343) 304−35−26.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября горожане выбирают площадку для строительства храма Святой Екатерины. Для признания опроса состоявшимся нужно участие минимум 1% избирателей.

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