Киев, , 07:24 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин несколько лучше относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Кравчука, Путин совершенно не хотел разговаривать с Порошенко, а Зеленского он не только слышит, но и слушает. Он также напомнил, что после разговора двух президентов состоялся обмен удерживаемыми лицами.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен», — сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что раньше о таком и речи не было, а теперь Москва стала по-другому смотреть на Киев. Более того, Кравчук уверен, что Россия в целом теперь смотрит на Украину, как на государство, и «не как на невестку».

«Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», — сказал он.

Конечно еще остается очень много неразрешенных вопросов в российско-украинских отношениях, которые быстро разрешить не удастся.