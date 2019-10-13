Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Турецкие военные были осведомлены о диспозиции американских войск в Сирии и могли сознательно принять решение об атаке их поста для оттеснения подразделений США подальше от сирийско-турецкой границы. Такие предположения высказала редакция газеты The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

По имеющейся информации, Турция пытается взять под контроль территорию гораздо большую, чем было оговорено ранее с США, однако пункт американских военных мешал Анкаре захватить большую территорию.

В качестве доказательства приводится тип снарядов: 1В качестве доказательства приводится тип снарядов: 155 мм. «Это оружие площадного поражения. Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — цитирует издание служившего на северо-востоке Сирии американского военного.

Напомним, ранее в Вашингтоне выдвинули обвинения Анкаре в обстреле позиций США в Сирии. В Турции немедленно прекратили обстрелы, но заявили, что целью их атаки не являлись позиции США, координаты которых им прекрасно известны.