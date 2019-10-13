Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп приказал направить $50 млн на правозащитную деятельность и разминирование в Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Сумма будет направлена на поддержку этнических и религиозных меньшинств, пострадавших в результате конфликта.

Также, в сообщении Белого дома содержится призыв к региональным и международным партнерам США продолжать вносить вклад в процесс стабилизации в регионе.

Напомним, Трамп заявил о том, что армия США должна вернуться из Сирии, а не обеспечивать безопасность границ САР. В это время армия Турции вторглась на северные территории Сирии, воспользовавшись выводом оттуда американских военных.

Лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиту от нападения ВС Турции у России и правительства Асада если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.

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