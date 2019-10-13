Лондон, , 06:21 — REGNUM Лондонская полиция арестовала присоединившуюся к сидячей акции протеста на Трафальгарской площади бельгийскую принцессу Эсмеральду Дерет, сообщает 12 октября The Independent.

Сообщается, что 63-летнюю монаршую особу держали около пяти часов в фургоне, где она ожидала допроса. Всего было арестовано около 1300 участников акции.

Напомним, акция на Трафальгарской площади была посвящена «чрезвычайной климатической ситуации», на которую протестующие намерены обратить внимание властей.