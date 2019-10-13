Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, проводится общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. В 8:00 по местному времени начал работу 51 опросный пункт.

Голосование продлится до 20:00. На нём почти как на настоящих выборах работают общественные наблюдатели, а завтра, 14 октября, могут огласить итоги опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на выбор горожанам предложено две площадки: на территории бывшего Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Для того, чтобы опрос был признан состоявшимся, нужно, чтобы на него пришли не менее 1% населения Екатеринбурга.

Опрос решили провести после заявления президента России Владимира Путина, которое прозвучало в разгар протестов против строительства собора в сквере у Театра драмы. Глава государства предложил вначале спросить горожан о том, где они хотят видеть новый храм.