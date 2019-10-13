Лос-Анджелес, США, , 06:03 — REGNUM Жители Калифорнии вскоре не смогут продать или купить изделия из натурального меха. Соответствующий указ подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщает 12 октября BBC News.

Как ожидается, закон о запрете торговли натуральным мехов вступит в силу с 2023 года. Кроме того, подписан законопроект, запрещающий участие большинства животных в цирковых представлениях.

«Калифорния является лидером в деле защиты животных, и сегодня сюда входит запрет на продажу меха», — заявил Ньюсом.

В качестве наказания за нарушение закона предусмотрен штраф в размере $500, а при повторном нарушении наказание увеличится до $1000.

Однако среди руководства штата нашлись и критики нововведения. Так, представитель комитета по меху Кейт Каплан, заявил, что принятый закон является частью «радикальной веганской программы», диктующий гражданам, что есть и что носить.