Токио, , 04:56 — REGNUM В Токийском заливе у японских берегов затонуло панамское грузовое судно, на борту которого находились 12 членов экипажа. В разбушевавшемя от урагана море удалось спасит только троих их них удалось спасти, сообщает 13 октября Kyodo News со ссылкой на данные береговой охраны.

Сообщается, что на борту затонувшего судна находились три гражданина Мьянмы, семь китайцев и два вьетнамца. На настоящий момент спасти удалось только трех человек, остальные девять числятся пропавшими без вести.

Напомним, по последним данным всего от тайфуна «Хагибис» погибли восемь человек, еще 17 остаются пропавшими без вести.