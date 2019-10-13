Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Армия США победила ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не будет дальше обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе конференции консервативных политиков в Вашингтоне Трамп заявил о том, что ВС США возвращаются из Сирии.

«Теперь есть эта зона глубиной в 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что США не намерены обеспечивать безопасность границ в САР, в то время как «мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы». По-видимому, американский президент подразумевал проблемы с потоком нелегальных мигрантов из Мексики.

Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиту от нападения ВС Турции у России и правительства Асада если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.

12 октября Россия выступила против резолюции США осуждающую турецкую агрессию на севере Сирии

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