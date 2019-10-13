Вашингтон, 13 октября 2019, 04:09 — REGNUM Армия США победила ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не будет дальше обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе конференции консервативных политиков в Вашингтоне Трамп заявил о том, что ВС США возвращаются из Сирии.
Трамп добавил, что США не намерены обеспечивать безопасность границ в САР, в то время как «мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы». По-видимому, американский президент подразумевал проблемы с потоком нелегальных мигрантов из Мексики.
Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиту от нападения ВС Турции у России и правительства Асада если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.
12 октября Россия выступила против резолюции США осуждающую турецкую агрессию на севере Сирии
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