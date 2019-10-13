Берлин, , 03:39 — REGNUM В крупных городах Германии на митинг против турецкого военного вторжения в САР вышли более 20 тысяч курдов. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

Самый крупный митинг против турецкой агрессии прошел в Кёльне, где на улицы вышли более 10 тыс. противников войны. Во Франкфурте-на-Майне на митинг собралось более 4 тыс. человек.

Также сообщается о подобных акциях протеста в Ганновере, Гамбурге, Берлине, Саарбрюккене и Бремене.

Напомним, 9 октября ВС Турции вторглись на северные территории САР, воспользовавшись выводом оттуда американских военных. Целью операции является борьба с курдскими повстанцам, которых Анкара считает террористами.

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