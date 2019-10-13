Москва, , 03:31 — REGNUM О своем отношении к возможной отмене смертной казни заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Отставного политика цитирует на своем Telegram-канале главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я против смертной казни, — заявил Горбачев. — Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно».

Напомним вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Российской Федерации получил актуальность после того, как стало известно о жестоком убийстве девятилетней школьницы из Саратова. Опрос об отношении к введению высшей меры наказания был опубликован пресс-службой Государственной думы.