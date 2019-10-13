Киев, , 02:32 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пока не планирует общаться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом министр сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Нельзя сказать, что я особенно спешу, — заявил Пристайко. — Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержании, в развитии этого канала общения».

Напомним, ранее глава МИД Украины заявлял о наличии трех сценариев развития ситуации в Донбассе. Первый: выполнение Минских соглашений, второй: тянуть бесконечно долго с их выполнением, и третий: забыть про эти территории.