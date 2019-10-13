Дамаск, , 01:55 — REGNUM Защиту от нападения ВС Турции попросят у России и правительства Асада «Сирийские демократические силы» (СДС) если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории. Об этом заявил Главнокомандующий военными формированиями СДС Мазлум Абди в интервью журналистам CNN.

Мазлум Абди заявил, что организация СДС уважает территориальную целостность Сирии и намерена вести переговоры с Турцией. Однако если атака ВС Турции не будет остановлена, то СДС намеревается обратиться за помощью к президенту Сирии Башару Асаду и России.

Напомним, 9 октября ВС Турции вторглись на северные территории САР, воспользовавшись выводом оттуда американских военных. Целью операции является борьба с курдскими повстанцам, которых Анкара считает террористами.

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