Екатеринбург, , 02:00 — REGNUM Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.

Как сообщает мэрия в опросе будет два адреса для строительства храма: территория бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок вдоль набережной за Макаровским мостом.

Пункты для проведения опроса будут работать с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). Заявлено об участии 182 наблюдателей.

Результаты опроса должны стать известны 14 октября.

Напомним, в начале весны в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. После этого администрация города объявила, что организует опрос и выяснит мнение жителей об их отношении к месту строительства храма.