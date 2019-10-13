Москва, 13 октября 2019, 00:43 — REGNUM Зашедший в южную акваторию Черного моря американский эсминец Porter ВМС США класса УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) взят на сопровождения силами ВМС РФ. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», — сообщили в центр управления обороной РФ.

Напомним, 8 августа эсминец ВМС США Porter заходил в акваторию Черного моря. Его сопровождал сторожевой корабль «Сметливый».

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