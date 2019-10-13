История вопроса

Сюжета включает новости о том, как складывались отношения бывших стран Советского Союза после его распада с США как агентами прямого влияния. Об американском вмешательстве в дела Украины, о действиях США в Закавказье и Средней Азии. Санкции США в отношении Белоруссии в результате поддержания ею связей с Россией. Санкции ЕС и США против России и контрсанкции, а также антироссийская пропаганда США.

