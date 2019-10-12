Киев, , 23:51 — REGNUM Глава украинской политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что в государстве нет денег на восстановление разрушенного войной Донбасса, об этом он 12 октября сообщил в комментарии изданию «Левый берег».

«Мы понимаем, что у нас нет средств на восстановление Донбасса. Где-то их придется брать», — подчеркнул политик.

Напомним, партия «Слуга народа» была основана президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее обратился с призывом к бизнес-сообществу страны поучаствовать в реконструкции Донбасса.

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