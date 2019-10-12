Москва, , 20:58 — REGNUM Россия выступила против заявления Соединенных Штатов по поводу турецкой агрессии на севере Сирии, об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Члены СБ ООН собрались для обсуждения указанной ситуации, однако не смогли придти к общему мнению.

Как отмечает источник, во время обсуждения американского проекта резолюции, Москва высказалась против. Россия с пониманием относится к необходимости Турции защищать свою национальную безопасность, однако настаивает на необходимости диалога со всеми сторонами конфликта, в том числе и с сирийскими курдами.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом оттуда американских военных.

Целью военной операции «Источник мира» является борьба с курдскими повстанцам, которых Анкара считает террористами.

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