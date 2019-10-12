Лондон, , 17:57 — REGNUM Депутат Парламентской Ассамблеи НАТО от Британского парламента, член консервативной партии Великобритании Алек Эдуард Шелбрук заявил, что Североатлантический Альянс должен ответить «усилением» на «нарушение суверенитета и территориальной целостности» Грузии и Украины Россией. Об этом сообщает 12 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Грузия и НАТО Giorgi Balakhadze

В связи с этим Шелбрук подчеркнул важность перспективы вступления Грузии в Альянс.

«Важно, что такая страна, как Грузия, стремится стать членом НАТО. Членство заключается не просто в присутствии в рядах организации, а в общих принципах и военных возможностях — учения, приближение к общим стандартам, которые дают странам лучшие оборонные возможности. В 2016 году я был в Тбилиси. Общество направлено на демократические ценности. Нам нужно показать то, чего все ожидают, что НАТО стоит рядом с демократическими странами»

«Мы не можем избежать того факта, что две страны Европы — Грузия и Украина оккупированы Россией, а территориальная целостность и суверенитет нарушены силовым вторжением после Второй мировой войны, НАТО должна решить эту проблему и ответить усилением. Мы должны вынудить Россию отказаться от оккупации территорий этих двух стран»

В Лондоне проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Грузия участвует в работе как ассоциированный член НАТО.

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