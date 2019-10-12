Киев, , 17:51 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Совета министров Евросоюза по иностранным делам намерен призвать партнеров «дожать Россию» по вопросу Донбасса. Об этом Пристайко заявил в интервью «Укринформу».

По его словам, сейчас власти страны «идут на определённые, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста».

В связи с этим Пристайко намерен сказать на заседании что «эти очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе».

«Потому что если вы сейчас не дожмёте Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнём баррикадироваться», — сказал он.

Читайте также: Зеленский встретился с противниками «формулы Штайнмайера»

Напомним, 9 октября стало известно, что вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намеревались сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистических формирований.

Читайте также: У Зеленского нет политической воли для разведения сил в Донбассе — Путин