Москва, , 17:39 — REGNUM В России готовы рассмотреть вопрос о помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии от тайфуна «Хагибис» погибли, по последним данным, два человека, еще около 70 пострадали. Повреждения от стихии зафиксированы в 57 японских городах. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 216 км/час, в Токио ожидается выпадение до 800 мм осадков в течение суток.

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