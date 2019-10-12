Берлин, , 17:27 — REGNUM Правительство Германии не намерено выдавать разрешение на новые поставки вооружений Турции из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки военной продукции (Турции)», — цитирует Мааса Bild am Sonntag.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, по сути, против Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов. В ходе операции турецкая сторона широко применяет авиацию и артиллерию.

По информации ООН, с начала турецкой операции на севере Сирии беженцами стали не менее 100 тыс. человек.

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