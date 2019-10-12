Киев, , 16:53 — REGNUM Лидеры европейских стран шокированы поведением бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.

«Они (европйеские лидеры) в шоке, потому что риторика (Порошенко) меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский в обращении, опубликованным в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает людей к новому «майдану». По его словам, порошенко выступает против выполнения «формулы Штайнмайера», в частности, он против разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

Напомним, 9 октября стало известно, что вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намеревались сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.

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