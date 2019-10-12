Киев, , 16:02 — REGNUM 88% граждан Украины не доверяют бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Центра Разумкова», опубликованные 11 октября.

Бывшему спикеру Верховной Рады Андрею Парубию не доверяют 83% респондентов, бывшему президенту Украины Петру Порошенко — 80%. Депутату Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Нестору Шуфричу не доверяют — 78%, его коллегам по партии Вадиму Рабиновичу и Виктору Медведчуку— 76%.

74% опрошенных не выразили доверие и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, 72% — главе МВД Украины Арсену Авакову, бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману отказываются доверять 70,5% респондентов, а главе «Оппозиционнойплатформы — за жизнь» Юрию Бойко — 68%.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что больше всего граждане Украины доверяют армии и президенту Украины.