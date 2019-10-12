Бишкек, , 15:51 — REGNUM В г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизии 18−20 октября 2019 пройдёт международный форум «Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу». В его обращении говорится:

«Женщины, матери спасают мир. Женщины, матери кыргызской женской общественной организации «Аруузат Аял» ощущают тревогу за будущее человечества и обращаются к матерям, к женщинам мира с предложением объединиться и взять ответственность за мужчин, за народы Земли. Люди бывают хорошие и плохие, ведут себя достойно или плохо. И тем не менее, как говорит лидер женской организации «Аруузат Аял», президент Общественного фонда «Духовный центр Аруузат» Алмакан Бекова, — «Какими бы плохими ни были алкоголики, наркоманы, преступники — каждого родила мать. Мать всегда с любовью, тепло относится к своему ребёнку, в любом его возрасте. Женщина пропускает боль, тревогу через своё сердце, побуждает мужчину на поиски выхода, на спасение. Мы чувствуем сейчас грядущую большую опасность, которую надо остановить на дальних подступах. Тепло материнского сердца спасало не раз народы, спасает сейчас, спасёт мир». Поэтому женщины самых разных народов Кыргызской Республики решили взять ответственность за будущее Киргизии, за будущее народов Земли. А это возможно только при объединении здоровых женщин, женских организаций разных стран и народов».

В программе форума, помимо международной конференции, круглого стола, будет проведён Народный ритуал «Эне мээрими дуйнону сактайт» — «Тепло материнского сердца спасает мир» (проводят Алмакан Бекова и женщины общественной организации «Аруузат Аял»). Приглашены к выступлениям: Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества, Елена Семерикова, председатель Всероссийской политической партии «Женский Диалог», Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ и др.