Москва, , 15:39 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России для террористов и педофилов необходимо вынести на референдум. По его оценкам, в год будет не более десяти смертных приговоров. Однако парламентарий подчеркнул, что единственный аргумент против отмены моратория — возможные судебные ошибки.

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«Речь идет о том, чтобы применять смертную казнь в очень ограниченных случаях. По моим оценкам, суд бы мог пять, максимум десять таких приговоров вынести. Я просто беру дела на такой учет себе в уме и говорю, что это было бы не так часто, но эта мера должна существовать», — цитирует депутата РИА Новости.

Синельщиков недоумевает, как «без смертной казни» остаются люди, которые взрывали дома, по вине которых гибли десятки людей, почему такие преступники должны «на нашем бюджете сидеть», а «народ должен их кормить».

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При этом парламентарий уверен, что такие решения нельзя принимать на эмоциях, по факту инцидента. Вопрос нужно всесторонне обсуждать, принимая во внимание как пользу, так и вред от этой меры.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об отмене моратория на смертную казнь, который действует в России с 1996 года начал обсуждаться политиками и общественностью после трагедии, произошедшей в Саратовской области. Мужчина, который имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, дал признательные показание в рамках расследования дела об убийстве девятилетней школьницы.

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За отмену моратория уже высказались в Госдуме, жители Саратовской области подписывают обращение к президенту РФ Владимиру Путину по этому вопросу.

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