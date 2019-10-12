Москва, , 15:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ разработает ударные комплексы, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны. Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Путин напомнил, что существующие системы противоракетной обороны работают против ракет, которые летят по баллистической траектории. Россия же многократно усовершенствовала межконтинентальные баллистические ракеты, а также разрабатывает новое оружие, которому никакие системы ПРО не страшны.

«Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — сказал глава государства.

Необходимость такого оружия для России Путин связал с агрессивностью военного блока НАТО, который целенаправленно приближается к российским границам.

Путин подчеркнул, что Россия всегда чувствовала угрозу со стороны военного блока НАТО, даже несмотря на все заверения Североатлантического альянса, что он якобы не направлен против России. Военная инфраструктура альянса медленно, но верно приближается к российским границам.