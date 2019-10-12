Киев, , 15:17 — REGNUM Поднятие вопроса о разрешении проводить поиск и эксгумацию останков поляков на территории Украины на уровень президентов Украины и Польши является «чрезмерной политизацией». Об этом заявил бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрочив 11 октября в интервью украинскому ресурсу «Наше слово».

Вятрович уверен, что данный вопрос можно было решить на уровне Институтов национальной памяти Польши и Украины, а также украинского Минкульта. «Все остальное, что происходит вокруг этой темы — это политизация», — убежден экс-глава УИНП.

«Вместо этого (решения данного вопроса между ИНП Украины и Польши — ИА REGNUM) руководство польского ИНП почему-то посчитало нужным поднимать уровень этой дискуссии на все высшие политические ступени — сначала на уровень министров иностранных дел, затем — вице-премьер-министров, затем — на уровень президентов. Для меня это — чрезмерная политизация, которая не делает ничего хорошего», — отметил Вятрович.

Заявление вице-председателя польского ИНП Кшиштофа Швагжика о том, что Польша хочет получить разрешение на строительство на Украине кладбищ, предназначенных для захоронения найденных останков поляков, Вятрович назвал «предвыборным пиаром», рассчитанным «на внутрипольскую политическую ситуацию».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность разблокировать поиск и эксгумацию останков поляков, погибших на территории Украины в период Второй мировой войны. Отметим, что в 2017 году когда директором УИНП был Владимир Вятрович Польше было отказано в поиске и эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины. до неприличия длинный