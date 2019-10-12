Киев, , 13:33 — REGNUM Процесс подготовки к обмену тремя группами удерживаемых лиц находится на Украине в завершающей стадии. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому бюро «Радио свобода».

Пристайко пояснил, что процесс находится на завершающем этапе, но он не может сообщить конкретно ни дату обмена, ни количество людей, которые будут в нём участвовать. Министр уточнил, что предполагается обменять три группы людей.

Как отметил Пристайко, в таких процессах роль может сыграть каждое сказанное слово, которое может решить судьбу конкретного человека, сидящего за решёткой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обмена заключёнными.

Зеленский уточнил, что в настоящее время на Украине существует два списка лиц для обмена. Третий список, по словам Зеленского, существует, в нём находятся люди, которые по сведениям украинской стороны находятся на территории Донбасса, но подтверждения по этим людям нет.

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