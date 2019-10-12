Киев, , 13:05 — REGNUM 45% граждан Украины уверены, что события в их стране развиваются в верном направлении. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенные «Центром Разумкова» и опубликованные на сайте исследовательской организации 11 октября.

Украинский национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем, данные опроса свидетельствуют и о том, что 29% граждан Украины считают, что события развиваются в неправильном направлении.

34% опрошенных склонны считать, что Украина может справиться с существующими в стране проблемами и трудностями за несколько ближайших лет, а 43,5% считают, что это произойдет «в более отдаленной перспективе». 10% респондентов считают Украину страной, которая не способна справиться с существующими трудностями.

Отметим, что «Центр Разумкова» проводил соцопрос с четвертого по девятое октября и в нем приняли участие 2015 человек в возрасте от 18 лет на территории, которая подконтрольна Украине. Статистическая погрешность результатов опроса не превышает 2,3%.

Напомним, в сентябре 2019 года «Центр Разумкова» проводил аналогичный опрос. По его результатам 57% опрошенных считали, что страна развивается в верном направлении, а 17% — имели противоположное мнение. 41% опрошенных в сентябре считали, что Украина справится со своими трудностями в течение нескольких ближайших лет, 40% — в долгосрочной перспективе, а 6% — что не справится вообще.