Ереван, , 12:48 — REGNUM «Несколько минут назад я провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Вчера я обратился к нему с просьбой, которая важна с точки зрения безопасности армянской общины Сирии. Я благодарен президенту РФ за быструю реакцию». Об этом на своей в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-служба правительства в свою очередь сообщает, что pремьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Главы двух государств в продолжение состоявшейся вчера в Ашхабаде в рамках саммита СНГ беседы обсудили ситуацию на севере Сирии. Были также затронуты другие вопросы регионального значения», — говорится в сообщении.