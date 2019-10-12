Варшава, , 12:46 — REGNUM Украинскому актеру сломали нос и пытались душить вместо того, чтоб рассчитаться за работу в польской пиццерии. Об этом 12 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Марк, который в данный момент находится на заработках в Польше.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сломанный нос и следы удушения на шее — так со мной рассчитывался руководитель пиццерии, в которой я зарабатывал деньги на жизнь в Польше», — написал Марк и опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.

Про себя автор сообщения написал, что он украинский актер, который более 20 лет провел на театральной сцене. Более того, как указал сам Юрий Марк, он — участник так называемого евромайдана 2014 года. Три года назад актера вынудило переехать в Польшу на заработки отсутствие «положительных изменений» на родине.

Событие, о котором написал украинский трудовой мигрант, произошло с ним 10 октября и шокировало потерпевшего. С бывшим работодателем было оговорено, что Марк придет за расчетом на прежнее место работы 10 октября в 22:00. Украинского актера пытались обмануть при расчете, но когда работодатель понял, что это «не удастся», как сообщает Марк, потерпевшему начали угрожать и душить и тот вызвал полицию.

«До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но не сдержавшись нанес удар в лицо», — написал потерпевший.

Также Юрия Марка удивило поведение правоохранительных органов Польши, которые единственное, что сделали, это вызвали скорую медицинскую помощь, вместо того, чтоб видя окровавленное лицо украинского мигранта, разобраться в ситуации. Автор текста также уверен, что если бы он «оборонялся» и «был хоть один синяк на руководителе пиццерии», то его бы депортировали. «Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше», — задается вопросом украинец.

Напомним, в сентябре в Польше в лесополосе было найдено тело трудового мигранта из Украины. Как сообщали родственники погибшего он перестал выходить на связь после того, как сообщил своим родным, что собирается увольняться и переходить на новое место работы.