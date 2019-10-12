Стамбул, Турция, , 11:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании террористов.

«Необходимо также разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований», — заявил Володин.

Он считает необходимым законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам стран все возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков.

Такая мера актуальна в связи с тем, что после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в третьих странах, указал спикер Госдумы.

В Стамбуле проходит IIII Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Председатель Госдумы передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.