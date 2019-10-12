Стамбул, Турция, 12 октября 2019, 11:44 — REGNUM Первое совещание председателей парламентов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может пройти в 2020 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации», — сказал Володин.
В Стамбуле проходит IIII Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин говорил о том, что первую встречу спикеров парламентов стран ШОС планируется провести в 2019—2020 годах.