Киев, , 11:40 — REGNUM Владимир Зеленский победил на выборах президента, потому, что уставшие от войны граждане Украины захотели «чуда». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире программы «Вересень+», передает 11 октября телеканал «Прямой».

Парубий также отметил, что протестующие «против капитуляции» граждане, это якобы всеукраинское явление, а не только прерогатива западной Украины и сторонников партии Порошенко «Европейская солидарность». Бывший спикер Рады отметил, что не только лишь западноукраинские областные, районные и городские советы выступили против «формулы Штайнмайера», а это всеукраинское явление.

Бывший спикер Рады убежден, что граждане избрали Владимира Зеленского президентом потому, что «5 лет нация находилась в войне, уставшая, измотанная и много кто захотел поверить в какую-то иллюзию, какое-то чудо или фокус. И эта усталость (от войны — ИА REGNUM) привела к этому решению (выбор президентом Зеленского — ИА REGNUM) тоже», — отметил депутат.

Парубий также выразил надежду, что «это остается та же самая украинская нация, которая остановила Путина в 2014 году. Которая сделала Майдан. И когда он (Зеленский — ИА REGNUM) думает, что может играть и подковерными, публичными переговорами сдавать интересы Украины под Россию, общество ему демонстрирует — так нельзя», — прокомментрровал выступления против «формулы Штайнмайера» Андрей Парубий.

Отметим, что глава националистической организации ВО «Свобода» относительно выступлений областных, городских и районных советов против «формулы Штайнмайера» заявил, что данные обращения президенту Украины были направлены по инициативе фракций местных и областных советов организации, лидером которой является Олег Тягнибок.

Напомним, 6 октября в Киеве на площади Независимости прошла акция «Нет капитуляции», в которой протестующие выступили против шагов по урегулированию военного конфликта в Донбассе прописанной в «формуле Штайнмайера». Текст «формулы» был согласован в Минске 1 октября украинской стороной. Националисты считают, что шаги по урегулированию в Донбассе являются сдачей «национальных интересов» Украины.