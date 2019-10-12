Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил Георгия Гахарию с занятием поста премьер-министра Грузии. Об этом 12 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В приветственном письме Джонсон заверил нового премьера в продолжении сотрудничества двух государств, а также в поддержке Лондоном суверенитета Грузии.

«Заверяем вас в твердой поддержке правительством Соединенного Королевства суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также в твердой поддержке нашего стратегического партнерства, которое включает поддержку дальнейшего прогресса в ваших внутренних реформах как сегодня, так и после нашего выхода из Европейского Союза»

Как сообщалоИА REGNUM, 8 сентября депутаты парламента Грузии утвердили обновленный состав правительства во главе с Георгием Гахария. 2 сентября бывший глава правительстваМамука Бахтадзеподал в отставку.

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