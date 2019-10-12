Киев, , 10:34 — REGNUM На Украине надеялись, что после обмена заключенными между РФ и Украиной (состоялся 7 сентября — ред.) в России «перестанут появляться новые политические заключенные». Так прокомментировал арест Олега Приходько, подозреваемого в подготовке террористического акта в Крыму, глава МИД Украины Вадим Пристайко 11 октября радиостанции «Радио Свобода».

Пристайко посетовал на то, что Украина никак не может воспрепятствовать аресту своих граждан в Крыму. Это под силу только лишь «давлению международных партнеров». Глава украинского МИД также добавил, что Украина рада тем людям, «которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, чтоб эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить», — отметил министр иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в отношении задержанного Приходько возбуждено уголовное дело двум статьям — попытка совершения теракта и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Решением Киевского районного суда города Симферополя обвиняемого заключили под стражу на срок два месяца.