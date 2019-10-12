Ташкент, , 10:08 — REGNUM Президент Узбекистана подписал указ, регламентирующий усиление работы с международными донорами республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе отмечается, что в стране осуществляется последовательная работа по улучшению социально-экономической жизни населения, активному привлечению для этих целей грантов, технического содействия и других средств внешнего безвозмездного содействия, установлению тесных партнерских отношений с иностранными государствами, международными и иностранными правительственными и неправительственными организациями, зарубежными компаниями, организациями и фондами, предоставляющими безвозмездную помощь республике.

«Вместе с тем недостаточный уровень общей координации сотрудничества с донорами, мониторинга реализации проектов внешнего безвозмездного содействия, а также системы контроля за достижением их целевых показателей не способствуют наращиванию объемов привлекаемых грантов и их эффективному использованию», говорится в указе.

В целях дальнейшего совершенствования системы привлечения и освоения внешнего безвозмездного содействия, президент указал сформировать устойчивую платформу по диалогу с днорами, вовлечь незадействованные резервы и имеющиеся возможности по привлечению грантов в приоритетные отрасли экономики и социальную сферу, расширить сотрудничество с зарубежными организациями, имеющими донорский потенциал.

Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана определено уполномоченным органом по координации процессов проработки, предварительного отбора и согласования проектных инициатив, предлагаемых к финансированию за счет грантов, обеспечению учета проектов внешнего безвозмездного содействия и мониторинга за их реализацией, выработке предложений по развитию и повышению эффективности сотрудничества республики с донорами.

«Установить, что государственные органы и организации, органы исполнительной власти на местах (далее — инициаторы проектов) привлекают гранты стоимостью 100 тысяч долларов и более по одному проекту путем их включения в программы привлечения средств внешнего безвозмездного содействия и сотрудничества с донорами, разрабатываемые и утверждаемые МИВТ.

Программы формируются МИВТ с учетом государственных программ по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года, инвестиционных программ Республики Узбекистан, программ развития отраслей и регионов, решений президента и правительства страны.

МИВТ в срок до 1 августа 2020 года поручено разработать и внедрить информационную систему «Электронное согласование, мониторинг и учет проектов внешнего безвозмездного содействия».

Как сообщалось ранее, объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составил 20,7 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 20%.