Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Западная Европа может совершить фатальную ошибку, если не отнесётся должным образом к «расколу», который возник между странами Западной и Восточной Европы, заявил внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Галлон в статье для издания The Foreign Policy.

«Некоторые эксперты считают, что раскол между Восточной и Западной Европой ещё никогда не был столь явным», — заявил Галлон.

По словам эксперта, за годы, прошедшие после вступления в европейский блок, некоторые из его членов стали рассматривать европейский проект в качестве хищного инструмента, который западноевропейские государства используют для навязывания своих взглядов европейским соседям.

«Западноевропейские лидеры могут совершить фатальную ошибку, если станут отрицать или недооценивать важность этого раскола. Вместо того, чтобы преследовать и демонизировать лидеров, которые не разделяют их особое видение будущего ЕС, они должны попытаться понять причины страха европейских граждан и согласовать между собой две разные точки зрения», — говорится в статье.

Напомним, в Западной Европе преобладает группа проевропейских лидеров во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые стремятся к наращиванию европейской интеграции и отстаивают принцип многосторонности.

В Восточной Европе ряд лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позиционируют себя в качестве поборников национализма и обвиняют Брюссель во всевозможных грехах, начиная с миграционного кризиса, заканчивая разрушением традиционных семейных ценностей.

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