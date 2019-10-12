Вашингтон, 12 октября 2019, 10:06 — REGNUM Западная Европа может совершить фатальную ошибку, если не отнесётся должным образом к «расколу», который возник между странами Западной и Восточной Европы, заявил внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Галлон в статье для издания The Foreign Policy.
По словам эксперта, за годы, прошедшие после вступления в европейский блок, некоторые из его членов стали рассматривать европейский проект в качестве хищного инструмента, который западноевропейские государства используют для навязывания своих взглядов европейским соседям.
Напомним, в Западной Европе преобладает группа проевропейских лидеров во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые стремятся к наращиванию европейской интеграции и отстаивают принцип многосторонности.
В Восточной Европе ряд лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном позиционируют себя в качестве поборников национализма и обвиняют Брюссель во всевозможных грехах, начиная с миграционного кризиса, заканчивая разрушением традиционных семейных ценностей.
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