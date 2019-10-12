Вашингтон, 12 октября 2019, 10:01 — REGNUM Промежуточные торговые договорённости между США и КНР не устроят ни американских бизнесменов, ни торговых ястребов из администрации президента США Дональда Трампа, заявили журналисты Кит Джонсон и Джеймс Палмер в статье для издания The Foreign Policy.
По словам журналистов, Трамп заявил, что он заключил всеобъемлющую сделку, однако многие уже давно подозревали о том, что он согласится на крошечное торговое перемирие и преподнесёт его как победу.
Напомним, в пятницу, 11 октября, в администрации Трампа сообщили, что в ходе переговоров с торговыми представителями КНР Вашингтон согласился приостановить очередное повышение торговых пошлин в отношении китайского импорта. После переговоров представители Китая заявили о готовности импортировать сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40−50 млрд.
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