Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Промежуточные торговые договорённости между США и КНР не устроят ни американских бизнесменов, ни торговых ястребов из администрации президента США Дональда Трампа, заявили журналисты Кит Джонсон и Джеймс Палмер в статье для издания The Foreign Policy.

«Мини-сделка, скорее всего, многих разочарует, начиная с американских бизнесменов и потребителей… заканчивая американскими ястребами из администрации Трампа», — говорится в статье.

По словам журналистов, Трамп заявил, что он заключил всеобъемлющую сделку, однако многие уже давно подозревали о том, что он согласится на крошечное торговое перемирие и преподнесёт его как победу.

«Для американских сторонников жёсткой линии достигнутого соглашения явно не достаточно. Для таких торговых ястребов, как Наварро, который является соавтором противоречивой книги «Смерть от Китая», в число ключевых задач входит разделение экономик США и Китая, возвращение производства в США и сокращение потенциальных рычагов влияния Пекина на американскую экономику. Мини-сделка Трампа не имеет ничего общего с перечисленными задачами», — говорится в статье.

Напомним, в пятницу, 11 октября, в администрации Трампа сообщили, что в ходе переговоров с торговыми представителями КНР Вашингтон согласился приостановить очередное повышение торговых пошлин в отношении китайского импорта. После переговоров представители Китая заявили о готовности импортировать сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40−50 млрд.

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