Брюссель, 12 октября 2019, 10:00 — REGNUM Европейский союз не должен поддаваться на провокации Гринпис и других экологических групп в отношении ядерной энергии, заявил эксперт по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэль Фурфари в статье для издания Project Syndicate.
По словам Фурфари, в Гринпис всегда выступали против ядерной энергии из-за предполагаемых рисков для окружающей среды и людей.
Эксперт добавил, что те, кто действительно разбирается в ядерных технологиях, ясно дали понять, что тактика запугивания, которую использует Гринпис, «не имеет под собой никаких оснований с точки зрения науки», отметив, что поддавшись антиядерному давлению со стороны таких групп, как Гринпис, западные политики начинают отставать от России и Китая.
Напомним, в сентябре 2019 года первая в России плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» прибыла в отдаленный город Певек, расположенный в арктическом регионе страны.
Российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» рассматривает подобные теплоэлектростанции в качестве пилотного проекта и надеется в конечном итоге создать целый парк таких блоков в России и в других странах, в том числе в развивающихся странах Азии и Африки.
При создании плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» был использован опыт, полученный при строительстве атомных ледоколов.
Читайте также: Атомная энергетика должна участвовать в безуглеродном энергобалансе