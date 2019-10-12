Брюссель, , 10:00 — REGNUM Европейский союз не должен поддаваться на провокации Гринпис и других экологических групп в отношении ядерной энергии, заявил эксперт по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэль Фурфари в статье для издания Project Syndicate.

По словам Фурфари, в Гринпис всегда выступали против ядерной энергии из-за предполагаемых рисков для окружающей среды и людей.

«В течение последних нескольких десятилетий представители Гринпис подняли шумиху вокруг многих ядерных проектов», — отметил эксперт.

Эксперт добавил, что те, кто действительно разбирается в ядерных технологиях, ясно дали понять, что тактика запугивания, которую использует Гринпис, «не имеет под собой никаких оснований с точки зрения науки», отметив, что поддавшись антиядерному давлению со стороны таких групп, как Гринпис, западные политики начинают отставать от России и Китая.

«В то время как Германия продолжает сворачивать свою ядерную промышленность, «Академик Ломоносов» продемонстрировал потенциал использования ядерной энергии в Арктике. ЕС сейчас остро нуждается в проведении разумных дебатов касательно ядерной энергии, которые опирались бы на факты, а не всякого рода страшилки», — говорится в статье.

Напомним, в сентябре 2019 года первая в России плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» прибыла в отдаленный город Певек, расположенный в арктическом регионе страны.

Российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» рассматривает подобные теплоэлектростанции в качестве пилотного проекта и надеется в конечном итоге создать целый парк таких блоков в России и в других странах, в том числе в развивающихся странах Азии и Африки.

При создании плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» был использован опыт, полученный при строительстве атомных ледоколов.

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