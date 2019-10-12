Киев, , 09:30 — REGNUM 52% граждан Украины выступили против того, чтоб неконтролируемые территории Донбасса вернулись в состав государства военным путем. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова», результаты которого опубликованы 11 октября на сайте исследовательского центра.

Более половины опрошенных украинских граждан (а именно 56%) ждут возвращения неконтролируемых территорий в состав Украины «на тех же условиях, что были раньше» (то есть в составе Донецкой и Луганской областей). 13,5% опрошенных пожелали, чтоб при возвращении в состав Украины указанные территории стали более независимыми от Киева, 10% — выступили за «автономию» ныне неконтролируемых территорий в составе Украины. 3% опрошенных пожелали ЛНР и ДНР отделения от Украины и образования независимых государств. А еще 3% пожелали не только, чтоб ДНР и ЛНР отделились от Украины, но и вошли в состав РФ.

Соцопрос, проведенный «центром Разумкова» также дал ответ на вопрос, каким путем жители Украины желают прийти к миру в Донбассе. За силовой сценарий выступили 23,5% опрошенных, против него — 52%.

12% опрошенных поддерживают отделение территорий республик Донбасса от украинского государства, 73% — выступили против. 10% респондентов выразили готовность признать Республику Крым российской территорией при условии «освобождения Донбасса». 70% граждан Украины не поддержали такой вариант.

59% украинцев, как свидетельствуют данные соцопроса, проведенного «Центром Разумкова», не готовы к предоставлению амнистии повстанцам Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях, а 18% опрошенных оказались готовы к такому шагу. 41,5% опрошенных выступает за начало прямых переговоров украинской власти с властью республик Донбасса, 39% — против.

Вместе с тем 26% опрошенных поддерживает предоставление республикам Донбасса «особого статуса» в составе Украины с закреплением данного положения в Конституции, а 56% — выступает против этого. Также 17% опрошенных поддержало федерализацию Украины, а 63% — выступили против.

36% респондентов поддерживают восстановление «торгово-экономических» и «финансовых контактов» с республиками Донбасса, в то время, как 47% опрошенных выступили против этого. 44% респондентов при этом осудили прекращение финансирования Украиной республик Донбасса (имеется ввиду выплата пенсий, социальных пособий и заработных плат), тогда, как 33% такой шаг Украины поддерживают.

Опрос граждан Украины проводился с 4 по 9 октября и в нем приняли участие 2015 респондентов. Возраст опрашиваемых — от 18 лет. Опрос проводился на всей территории подконтрольной Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов озвучил три сценария развития события в Донбассе. Согласно первому сценарию предполагается реализация минских договоренностей, согласно второму — затягивание конфликта, что приведет к «ненависти» жителями Донбасса Киева и сделает невозможным возвращение территорий в состав Украины. Третий сценарий — больше никогда не возвращаться к неподконтрольным Киеву территориям.