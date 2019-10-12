Киев, , 09:18 — REGNUM 40% граждан Украин считают, что на неподконтрольных Украине территориях идет война между Украиной и РФ, а 20% — что на территории республик Донбасса происходит так называемый сепаратистский мятеж. Об этом свидетельствую результаты социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова», опубликованные 11 октября на сайте исследовательской организации.

40% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 20% — что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.

15% опрошенных граждан Украины все же склонны считать, что на территориях ДНР и ЛНР продолжается гражданская война, которую в «центре Разумкова» охарактеризовали, как «конфликт» между гражданами Украины, настроенными «проукраински» и гражданами, настроенными «пророссийски». Еще 7% опрошенных считают, что на указанных территориях Россия воюет с США. Остальные 7% считают, что на территориях, которые Украина не контролирует «происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик».

Опрос граждан Украины проводился с 4 по 9 октября. В опросе приняли участие 2015 человек в возрасте от 18 лет на всей территории подконтрольной Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-марафоне, который прошел 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не верит, что 29% украинских граждан выступают за предоставление статуса автономии территориям Донбасса. Украинский лидер заявил, что не готов предоставлять статус автономии этим территориям и считает это неправильным.