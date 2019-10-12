Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация в Гонконге разрешится сама собой, этому поспособствует новая торговая сделка Вашингтона и Пекина. Он сделал такое заявление 11 октября на встрече с журналистами в Белом доме после переговоров с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп заявил, что проблема Гонконга решится сама собой, поскольку торговая сделка «замечательна для народа Гонконга» и явится позитивным фактором.

Президент США считает, что правительство КНР достигло «значительного прогресса» в решении проблемы.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста. Несмотря на решение главы администрации отказаться от проекта постановления об экстрадиции, многие оппозиционеры из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, забрасывают полицейских камнями и бутылками с «коктейлями Молотова».