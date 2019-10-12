Москва, , 08:51 — REGNUM С октября 2019 года госкорпорация «Роскосмос» приняла на себя обязанности председателя в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Оперативное руководство деятельностью в рамках соглашения возложено на Оператора космических средств дистанционного зондирования Земли — Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», который будет осуществлять данную работу до апреля 2020 года.

«В ходе заседания Правления Хартии Роскосмосом было предложено провести встречу экспертов группы СПАЙДЕР-ООН, а также воспользоваться опытом Роскосмоса по подготовке специалистов по обработке данных дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.

Напомним, госкорпорация «Роскосмос» присоединилась к Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам шесть лет назад, в 2013 году. Основная цель деятельности Хартии, созданной в 1999 году, заключается в оказании содействия странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, путем предоставления на безвозмездной основе космических данных дистанционного зондирования Земли по районам бедствия.

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