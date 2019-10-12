Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с заместителем главы Госсовета КНР Лю Хэ рассказал журналистам о том, по каким пунктам стороны смогли предварительно договориться, встреча с представителями СМИ прошла 11 октября в Белом доме.

Трамп сообщил, что делегации договорились по вопросам интеллектуальной собственности и финансовых операций.

Он заявил, что договорённости станут «колоссальной сделкой» для фермеров США. Планируется, что КНР станет закупать продукцию американского сельского хозяйства на $40−50 млрд ежегодно. По словам Трампа, это в 2,5−3 раза больше максимального объема закупок Китая в США, а сейчас объём продаж в этой отрасли вообще составляет лишь $8 млрд. Американский президент в шутку посоветовал фермерам расширять свои поля и покупать больше тракторов заранее.

Трамп также заявил, что стороны добились значительного прогресса в «области передачи технологий». Он предполагает передачу части технологий на первом же этапе. После документального оформления достигнутых успехов, по словам Трампа, «будут запущены» новые переговоры.

Глава Белого дома добавил, что «у нас есть договоренности» по вопросам интеллектуальной собственности и финансовых операций. Финансовые структуры США, по его словам, «будут очень довольны» достижениями дипломатов. На встрече поднимались и валютные вопросы, сообщил Трамп. Он заявил, что «Китай тоже будет счастлив» при подписании соглашений.

Президент США считает, что провёл «действительно колоссальные переговоры», хотя они и оказались сложными.

Также Трамп одобрил инвестиции бизнеса КНР в США и призвал «уделять самое пристальное внимание» китайским компаниям.

В августе 2017 года Дональд Трамп инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем. С 2018 года США и Китай находятся фактически в состоянии торговой войны, инициированной американцами. США поднимали пошлины на всё увеличивающийся список товаров из КНР, в ответ Китай проводил аналогичную политику. Стороны подавали друг на друга иски во Всемирную торговую организацию (ВТО), проводили дискриминационную политику в отношении коммерческих компаний оппонента. С конца 2018 года предпринимались попытки прийти к соглашению, которые до последнего времени не имели успеха.